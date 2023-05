Parte la sfida alle auto a Cagliari, giù il costo dell’abbonamento del bus: da 300 a 30 euro l’anno

Con un finanziamento complessivo di oltre 1.600.000, provenienti da fondi Pon Metro 2014-2020 REACT EU, l’Amministrazione cittadina incentiverà la sottoscrizione dell’abbonamento annuale ai mezzi pubblici, con una riduzione del 90%.

Si chiama “CagliarinBus” e con una spesa di 30 euro, anziché di 303 euro per gli “abbonamenti impersonali” e 13,50 anziché 135 per gli abbonamenti Over 65, tutti i cittadini, residenti e non residenti, che per qualsiasi interesse gravitano abitualmente nel Comune di Cagliari, potranno lasciare la loro auto a casa e utilizzare il trasporto locale al costo di un abbonamento mensile.

L’iniziativa si inserisce in un disegno più ampio, fortemente sostenuto dall’Amministrazione e delineato anche nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che mira ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e la mobilità dolce, riducendo così l’utilizzo dell’auto privata, in linea con gli obiettivi di sostenibilità posti dall’agenda Europa 2030.

“La città di Cagliari è coinvolta in un’azione di trasformazione della mobilità in ottica sostenibile, che stiamo sviluppando in linea con le strategie previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) – ha affermato il Sindaco Paolo Truzzu –. L’organizzazione di una nuova mobilità green è una sfida che intendiamo perseguire su diversi livelli e con differenti azioni di intervento. A Cagliari oggi, in una qualsiasi mattina nell’ora di punta, il traffico motorizzato, costituito da auto e moto, rappresenta il 63,44%, il trasporto pubblico assorbe una quota pari al 16,80% e chi si muove a piedi rappresenta il 19,45%. La mobilità sostenibile è relegata a una quota pari al 36,56%. Attraverso le azioni previste dal PUMS vogliamo guadagnare 12,2 punti percentuali e per fare questo dobbiamo portare il trasporto pubblico al 25,3%.

L’iniziativa che presentiamo oggi si inserisce in questa visione prospettica e rispecchia anche una delle linee del mio mandato, per fare di Cagliari una città più agile, dotata di un sistema di mobilità più veloce, più sicuro e più comodo. Perseguendo questo obiettivo abbiamo potuto utilizzare anche i fondi messi a disposizione del PON Città Metropolitane 2014/2020, con i quali stiamo realizzando importanti interventi di pedonalizzazione, realizzazione di piste ciclabili e potenziamento dei servizi di sharing mobility. A questi interventi si integrano altre azioni, alcune già partite ed altre di prossima attivazione, che sono connesse allo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e pedonali, nonché al rinnovo del parco mezzi CTM verso un’alimentazione full electric. Con l’operazione CagliarinBus vogliamo incentivare il ricorso al mezzo pubblico come modalità di trasporto alternativa al mezzo privato, sperimentando e promuovendo un cambio di paradigma nelle abitudini di spostamento dei nostri concittadini”.

E veniamo ai dettagli tecnici. Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dal 1° Giugno 2023, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 24 ottobre 2023.

L’acquisto dell’abbonamento a costo ridotto potrà essere eseguito comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Gli abbonamenti acquistabili avranno una durata di 12 mesi consecutivi a partire dal mese di acquisto (le porzioni di mese saranno considerate equivalenti al mese intero).

L’abbonamento agevolato verrà rilasciato esclusivamente in formato elettronico attraverso l’applicazione CTM Busfinder. Per ottenerlo gli interessati, dopo aver scaricato l’applicazione CTM Busfinder in caso non l’avessero già sul proprio smartphone, si dovranno iscrivere all’iniziativa “CagliarinBus” attraverso l’apposita sezione dell’applicazione. In fase di registrazione, dopo la conferma di lettura del regolamento e dell’informativa privacy , verrà richiesto di allegare un documento d’identità del richiedente e un documento attestante il codice fiscale del titolare dell’abbonamento. Entro 5 giorni lavorativi, in seguito alla verifica della documentazione, il cliente verrà abilitato all’acquisto del titolo con tariffazione ridotta. In fase di acquisto del titolo verrà richiesto il codice fiscale al fine di verificare l’avvenuta iscrizione.

Per i cittadini di minore età l’iscrizione all’iniziativa dovrà essere eseguita da parte dell’esercente la potestà genitoriale.

Una volta attivato, l’abbonamento dovrà essere validato a ogni accesso sui mezzi, premendo il pulsante valida/trasbordo del titolo di viaggio dall’applicazione sul proprio smartphone e inquadrando uno dei QR code presenti all’interno del mezzo.

L’incentivazione non è cumulabile con l’agevolazione Bonus trasporti, attualmente vigente, o con qualsiasi altra tipologia di agevolazione pubblica relativa al Tpl (Trasporto Pubblico locale) erogata agli utenti.

“È la prima volta nella storia dell’azienda che un’Amministrazione comunale è intervenuta per promuovere il TPL in maniera così significativa – ha affermato Carlo Andrea Arba, Presidente CTM -. L’idea di favorire il trasporto pubblico rispetto all’auto privata è un cambio di paradigma e CTM è pronto ad abbracciare questa iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Truzzu, in linea con le esigenze di mobilità dei cittadini.

Cagliari deve diventare una città europea moderna in cui si preferisce l’uso del mezzo pubblico all’auto.

Questi abbonamenti sono un invito alla prova, rivolto in primo luogo a coloro che non utilizzano e non hanno mai utilizzato il mezzo pubblico. Tutti i cittadini possono muoversi comodamente e senza lo stress della ricerca del parcheggio quasi gratuitamente grazie all’intervento dei fondi PON messi a disposizione dal Comune di Cagliari”.