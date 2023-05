Violenta grandinata e nubifragio su tutto il Cagliaritano, strade come fiumi e traffico in tilt

Cagliari è colpita da una violenta grandinata, maggio termina come se ci trovassimo in pieno autunno. Con a contorno un altrettanto violento temporale, sia il capoluogo sardo sia i Comuni dell’hinterland si trovano a fare i conti con un forte maltempo, iniziato proprio in una delle ore di punta, quando gli studenti escono dalle scuole e si svuotano gli uffici per la pausa pranzo. Strade come fiumi e traffico in tilt soprattutto nelle zone centrali, dove si registrano fortissimi rallentamenti.