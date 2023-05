Palazzo Doglio e Summer Mode di nuovo insieme per l’acquisto di “Un Camper per la Prevenzione”

Il 13 maggio, in vista della Festa della Mamma, la Corte Doglio ospiterà dalle ore 10.00 alle 12:30 la “Mum’s Day Weekend Charity Breakfast”, colazione solidale in collaborazione con Summer Mode a supporto della nuova raccolta fondi promossa dal “Gruppo Abbracciamo un Sogno“per l’acquisto di “Un Camper per la Prevenzione”.

Dopo l’acquisto del mammografo, operativo presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari dal mese di Novembre 2022, il “Camper per la Prevenzione” rappresenta una nuova importante iniziativa a sostegno del benessere e salvaguardia della salute delle donne in Sardegna. Questo ambulatorio mobile nasce per sensibilizzare e fare prevenzione e sarà dotato di un sistema mammografico ed ecografico di ultimissima generazione che consentirà di poter effettuare screening gratuito anche nei paesi dell’entroterra sardo o comunque lontani dal capoluogo e dai centri ospedalieri.

La partecipazione al “Mum’s Day Weekend Charity Breakfast” del 13 Maggio prevede un contributo per persona di 25 euro che includono la colazione con bevanda calda, spremuta d’arancia o succo di frutta, una selezione di croissant e pancake o in alternativa, uova alla Benedict. Tutti i partecipanti riceveranno in dono l’esclusivo ciondolo realizzato per l’occasione da Summer Mode.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 646 4154 oppure inviare una mail a [email protected]