Tradizione, creatività e lavorazioni artigianali si incontrano nello stand di Bruno Mandis, protagonista anche quest’anno alla Fiera dell’Artigianato Artistico di Mogoro, dove, nel padiglione esterno, presenta una collezione di porte in legno massello e una selezione di mobili che raccontano l’eccellenza del saper fare sardo.

Ogni porta nasce come un pezzo unico, progettato su misura in base alle esigenze del cliente e realizzato con materiali di altissima qualità. Tra gli elementi distintivi spiccano i vetri artistici in fusione, decorati con motivi marini e richiami alla tradizione isolana, mentre gli intagli eseguiti interamente a mano da Marco conferiscono a ogni creazione un carattere esclusivo. A completare il progetto è l’estro creativo di Sergio, che trasforma ogni realizzazione in una vera opera d’arte.

Accanto alle porte, lo spazio espositivo propone anche una raffinata selezione di credenze, madie e complementi d’arredo ispirati alla tradizione sarda, realizzati con la stessa attenzione ai dettagli e la stessa cura artigianale che da sempre contraddistinguono il marchio Bruno Mandis.

Per gli appassionati di design, artigianato e lavorazioni su misura, la tappa allo stand di Bruno Mandis rappresenta un’occasione per scoprire creazioni che uniscono eleganza, qualità e identità territoriale, confermando il valore di un marchio storico che continua a innovare nel rispetto della tradizione.