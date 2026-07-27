La Sala Boccioni della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari ospita la performance UMBRATILE. CANTICA, che prende avvio da una riflessione sull’erranza del pensiero. In scena l’attrice Monica Serra e il musicista Fabio Talloru. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto -ESEMPLARI SALMASTRI pratiche di ibridazione del reale- ideato da Micro Fratture Teatro in collaborazione con GalleriaComunale d’Arte e Orientare srl, con il sostegno del Comune di Cagliari.

L’appuntamento è per il 6 agosto 2026 alle ore 18:30.

Umbratile. Cantica nasce da una forte fascinazione verso le figurazioni geometriche di Giordano Bruno e ciò che esse rappresentano: l’innovazione teorica e linguistica del suo pensiero. L’opera “De la causa, principio et uno” offre importanti suggestioni atte a solcare il cammino che il pensiero segue nel suo percorso di maturazione, che muove a partire dall’intuizione per poi passare attraverso un complesso processo di analisi e delimitazioni, e così poter essere formalizzate da un punto di vista geometrico. Le stesse geometrie hanno suggerito il disegno originale, le cui linee definiscono man mano un sistema di linguaggio da cui prende forma un cosmo infinito popolato da innumerevoli mondi, al ritmo incalzante del live set.

L’atto finale della performance prevede il coinvolgimento del pubblico, giocato sull’orchestrazione estemporanea dei corpi.

Accompagnatə dalla danzatrice Lucia Paulis, le persone presenti sono invitate a partecipare, entrando liberamente in pista e interagendo con il disegno mappato nel tentativo di delineare uno spazio di relazione.

Monica Serra è attrice, vocalist e performer. Si è formata alla Scuola Triennale per Attori Riverrun Teatro, passando poi dalla Biennale College Teatro alle esperienze con importanti artistə. Prende parte a numerose produzioni teatrali e cinematografiche, pratiche performative e a pubblicazioni musicali. Con il musicista Simon Balestrazzi ha dato vita ai Dream Weapon Ritual. Fondatrice di Micro Fratture Teatro, la sua ricerca indaga la voce come materia fisica in connessione con il gesto e il movimento, con una costante attenzione a ciò che emerge prima della forma: l’imperfetto, il margine, l’inappropriato, il non ancora detto.

Fabio Talloru (Sardegna, 1988) è un produttore multimediale multidisciplinare, compositore e sound designer, laureato magistrale in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Milano. Principalmente attivo nel campo sonoro, concepisce ogni materia come dotata di una propria voce che può essere sollecitata a esprimersi. Più in generale, i suoi lavori si poggiano sulla creazione di quadri teorici specifici, volti a ridefinire il significato dei concetti coinvolti in ciascuno dei soggetti e dei mondi che incontra. Nel corso degli anni hacollaborato con numerosi artisti e organizzazioni, tra cui Tonino Casula, Fabio Piccioni, Caterina Erica Shanta, CoruAresti, Therminus digital art, Quadro Zero, Museo Nivola, Studio Azzurro, Art Academy of Latvia e Dolomiti Contemporane.

ESEMPLARI SALMASTRI pratiche di ibridazione del reale è un intreccio sinergico tra arte, performance, teatro, scrittura, musica e danza. Un dispositivo performativo e un luogo di resistenza che nasce dall’urgenza di immaginare nuovi spazi di fioritura artistica in cui attivare uno sguardo critico e collettivo sul presente. Il progetto, a cura di Monica Serra e Primavera Contu, si sviluppa da aprile a ottobre 2026 in diversi luoghi della città di Cagliari con spettacoli, talk-performance e laboratori rivolti a bambinə, adolescenti e adultə.

Performance – durata 50′

Posti limitati.

Per info e prenotazione:

Galleria Comunale d’Arte

Giardini Pubblici,

Largo Giuseppe Dessì, 09123 Cagliari

Biglietteria +39 070 6776454

https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/galleria-comunale-darte-cagliari/

Progetto di Micro Fratture Teatro

Con il contributo del Comune di Cagliari

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