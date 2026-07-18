A Mogoro un appuntamento imperdibile con i mobili di Bruno Mandis: 65ª Fiera dell’Artigianato Artistico delle Eccellenze Sarde

La presenza di una firma storica come Bruno Mandis arricchisce e dona profondo pregio all’intera manifestazione. Un punto di riferimento imprescindibile dell’alto artigianato sardo che incarna l’essenza stessa dell’eccellenza in mostra.

La Fiera dell’Artigianato è quell’occasione rara che torna solo una volta all’anno: un momento magico per celebrare la maestria e la bellezza che nascono dal cuore della nostra terra. 🇮🇹

Quest’anno l’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 17 luglio alle 19 a Mogoro, presso il Centro Polifunzionale in Piazza Martiri, dando il via a uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi dell’Isola. La manifestazione proseguirà dal 18 luglio al 13 settembre, tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 21, riunendo ben 113 artigiani provenienti da tutta la Sardegna, rappresentativi di tredici settori dell’artigianato artistico. Un luogo d’incontro tra tradizione e ricerca, tra memoria e innovazione, tra territori, progettisti, artigiani e pubblico.

Siamo entusiasti di accogliervi nel Padiglione Esterno, dove il Brand Bruno Mandis si presenta con una selezione delle sue creazioni più pregiate.

Scoprite l’anima del vero artigianato, dove il calore del legno massello prende forma in pezzi unici destinati a durare nel tempo:

Le nostre proposte in mostra:

Credenze e Madie: Mobili di carattere, dove la tradizione del design sardo sposa la funzionalità contemporanea.

Armadi e Scrivanie: Soluzioni pensate per arredare la casa con eleganza, studio e cura del dettaglio.

Porte Artistiche: Vere e proprie opere d’arte che trasformano il passaggio tra gli ambienti in un’esperienza estetica unica. Tavoli e sedie

Ogni mobile racconta una storia di dedizione, progettata e realizzata per chi cerca l’autenticità. Vi aspettiamo nel Padiglione Esterno per toccare con mano la qualità del nostro legno e la passione che guida ogni nostro lavoro.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: l’eccellenza vi aspetta!

Vi aspettiamo a Mogoro, presso il Centro Polifunzionale in Piazza Martiri — dal 18 luglio al 13 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 21.