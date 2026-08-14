Cala dei Sardi si prepara ad accogliere la prima edizione del Beneteau Motor Experience, l’evento dedicato a tutti gli appassionati e ai futuri armatori che desiderano conoscere da vicino due delle più rappresentative imbarcazioni della gamma Beneteau a motore. Domenica 23 e lunedì 24 agosto la marina ospiterà infatti il Beneteau Gran Turismo 50 e il Beneteau Grand Trawler 63, due modelli che interpretano il mare con filosofie completamente differenti ma accomunate dalla qualità costruttiva e dall’innovazione del cantiere francese.

Il Gran Turismo 50 rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni, design e convivialità, una barca pensata per vivere il mare tra uscite giornaliere, weekend e crociere costiere. Il Grand Trawler 63, invece, è dedicato a chi immagina lunghe navigazioni, grande autonomia e il massimo comfort a bordo, trasformando ogni viaggio in un’esperienza da vivere senza fretta. Il Beneteau Motor Experience nasce proprio con l’obiettivo di offrire agli armatori la possibilità di confrontare dal vivo due modi diversi di interpretare la nautica, accompagnati dall’esperienza dei dealer NSS Yachting e Boatness.

Il programma prenderà il via domenica 23 agosto alle ore 18.00 con visite guidate a bordo delle due imbarcazioni, durante le quali gli staff di NSS Yachting e Boatness accompagneranno gli ospiti alla scoperta delle caratteristiche tecniche, delle soluzioni progettuali e delle diverse filosofie di utilizzo. La serata proseguirà con un aperitivo al tramonto accompagnato da musica, in un contesto informale pensato per favorire l’incontro tra appassionati e professionisti del settore. Lunedì 24 agosto la giornata sarà invece interamente dedicata alle prove in mare, organizzate su prenotazione con turni prestabiliti, permettendo ai partecipanti di vivere direttamente l’esperienza di navigazione e di ricevere una consulenza personalizzata.

L’evento di Cala dei Sardi (Cugnana – Olbia) è aperto al pubblico, con partecipazione gratuita previa prenotazione contattando NSS Yachting al 3299878669 o Boatness al 349 8155992.