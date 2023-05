San Sperate, tutto pronto per la sesta edizione del Festival Sant’Arte

“Era una foresta” opera pittorica di Pinuccio Sciola, progetto incompiuto del 2013 è la sintesi del tema del Festival e rappresenta simbolicamente il viaggio di Adamo ed Eva, nella Cacciata di Masaccio, attraverso una natura bruciata, impoverita, violentata dagli interventi umani. “Nuova Natura” perché allo stesso tempo suggerisce la possibilità di rinascita grazie alla visione dell’arte, allo sguardo altro dell’arte, come strumento di consapevolezza.

Solo attraverso il rispetto della natura è possibile immaginare e costruire scenari futuri e sostenibili.