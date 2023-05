Psichiatra aggredita e uccisa da un ex paziente: fiaccolata a Cagliari per Barbara Capovani

Una fiaccolata nel centro di Cagliari per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente. Il corteo è partito da piazza Garibaldi ed è arrivato in piazza Yenne. “Ieri sera una fiaccolata silenziosa ha attraversato il centro della città per ricordare e testimoniare il cordoglio per Barbara Capovani, uccisa perché era una professionista che si occupava di salute mentale: costruiva salute mentale”, scrive nella propria pagina facebook l’Ordine degli psicologi e delle psicologhe della Sardegna, “abbiamo scelto di lavorare per il benessere e la salute: lo possiamo fare solo se le operatrici e gli operatori sanitari e sociosanitari possono lavorare in sicurezza. Sicurezza, rispetto, fiducia e dignità: quattro valori per cui combattere nel lavoro e nella vita”.

L’iniziativa è stata organizzata da Graziella Boi, Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze presso la ASL di Cagliari, insieme alle Università, alle Società Scientifiche e agli Ordini delle Professioni Sanitarie dell’intera Sardegna.