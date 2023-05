Medici sardi in rivolta: “Rimborsi per le commissioni degli invalidi bloccati, scioperiamo”

Le commissioni comunque per tutto il mese di maggio si riuniranno per non creare disagio a quanti sono stati convocati vista anche la delicatezza della situazione sanitaria dei richiedenti.

In seguito alla approvazione della legge finanziaria della Regione Sardegna sono stati adeguati i rimborsi per i componenti delle commissioni invalidi civili. “La legge finanziaria regionale prevede che i rimborsi siano i seguenti:120 euro a seduta e 12 euro per pratica esaminata, precedentemente erano 61 e 3,10 euro”, spiega uno dei tanti medici coinvolti, Giuseppe Vacca. “La Asl di Sanluri, non sappiamo per quale motivo, dal mese di gennaio 2023 ha deciso di non effettuare questi rimborsi”, attacca il dottore, nel farsi portavoce del disagio che vivono anche i suoi tanti colleghi.