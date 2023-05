Quartu, al via l’Alirio Diaz International Guitar Festival

Quartu celebra quest’anno l’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande chitarrista Alirio Diaz con un’edizione straordinaria dell’ Alirio Diaz International Guitar Festival, in programma dal 12 al 21 maggio. Giunto alla sua quinta edizione in città, il prestigioso festival di chitarra classica ospiterà grandi nomi del panorama internazionale della musica di genere, come Edin Karamazov, famoso per avere suonato in duo con il cantante britannico Sting nell’album Songs from the Labyrinth in vetta alle classifiche europee e americane, e Goran Krivokapic, uno dei più bravi chitarristi contemporanei, apprezzato con i suoi concerti in tutto il mondo. Questi saranno anche gli unici due concerti con entrata a pagamento del Festival, per il resto integralmente gratuito.

L’ Alirio Diaz International Guitar Festival si pone come evento di caratura internazionale con un’attenzione particolare anche al contesto che lo ospita, attraverso tante iniziative volte a coinvolgere il pubblico di tutte le età: oltre ai concerti, eventi, mostre, masterclass e un concorso artistico per la scuola media. Sarà un’occasione per far apprezzare la chitarra, con il suo ampio repertorio, promuovendo la musica come veicolo di inclusione sociale e mezzo per la valorizzazione del territorio.

Il 5° Alirio Diaz International Guitar Festival si propone di portare la Sardegna al centro del panorama internazionale della musica classica, ospitando importanti musicisti di caratura internazionale e figure di spicco della chitarra classica, provenienti da Italia, Spagna, Montenegro, Germania, Venezuela e Croazia.

Questi gli eventi principali, che si terranno nell’ex Convento dei Cappuccini di Quartu Sant’Elena:

Venerdì 12 maggio, ore 21.00: concerto di Senio Diaz

Sabato 13 maggio, ore 19.00: concerto di Edin Karamazov

Domanica 14 maggio, ore 18.00: concerto di Simone Onnis

Venerdì 19 maggio, ore 21.00: concerto di Gabriel Guillen Navarro

Sabato 20 maggio, ore 19.00: concerto di Luciano Pompilio

Domenica 21 maggio, ore 18.00: concerto di Goran Krivocapić

Parteciperanno al festival quattro chitarriste ucraine, attraverso un programma di borse di studio che è frutto della preziosa collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Kiev e con l’Ambasciata d’Italia in Ucraina. Le musiciste- Oleksadra Drach, Anastasiia Shnyrova, Olesksandra Liakhova, Iryna Polovynka- parteciperanno a masterclass tenute dai Maestri che prenderanno parte al festival e si esibiranno il 14 maggio presso la Chiesa di Sant’Efisio e il 21 maggio presso la chiesa di Nostra Signora del Buon Cammino, presso la località Simbirizzi. Entrambi i concerti si terranno alle ore 12:00.

Si terranno inoltre iniziative rivolte agli anziani e ai giovani:

Lunedì 15 maggio, ore 11.00: Concerto presso la Comunità Integrata Il Fenicottero, Cooperativa Il Mio Mondo scs

Lunedì 15 maggio, ore 17.30: Concerto presso l’Università della Terza Età

Martedì 16 maggio, ore 10.00: Concerto presso la Scuola Media Statale A. Rosas

Fanno parte del programma del festival anche due mostre, visitabili nei giorni dei concerti, nelle sala delle Teche dell’Ex Convento dei Cappuccini:

12 – 14 maggio: Esposizione degli elaborati e premiazione dei vincitori del concorso per giovani “Alirio Diaz” in collaborazione con l’Assessorato alla pubblica Istruzione del Comune di Quartu Sant’Elena e indirizzato agli studenti delle scuole medie cittadine.

19 – 21 maggio : Mostra sulla storia della chitarra e liuteria curata dal maestro Liutaio Livio Lorenzatti.

Il festival si avvale della collaborazione di numerosi partner istituzionali, quali:

Comune di Quartu Sant’Elena

Fondazione di Sardegna

Istituto Italiano di Cultura di Kiev

Ambasciata d’Italia in Ucraina

Fundacíon Alirio Diaz (Caracas)

Alirio Diaz Guitar Academy

FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)

Istituto dei Ciechi della Sardegna

A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Italiana

Consolato Principato di Monaco in Sardegna

Consolato Onorario Repubblica Ceca

Consolato Britannico Cagliari

Brevi Bio artisti principali:

EDIN KARAMAZOV famoso per avere suonato in duo con il cantante britannico Sting nell’album Songs from the Labyrinth in vetta alle classifiche europee e americane. Nasce a Zenica (Bosia ed Erzegovina). Protegé di Sergiu Celibidache, Edin Karamazov inizia la sua carriera come chitarrista classico e vince il primo premio in quattro importanti concorsi per chitarra. Prosegue gli studi del liuto barocco con Hopkinson Smith alla Schola Cantorum Brasiliensis.

Interprete di grandissima esperienza e maestria tecnica su numerosi strumenti antichi e contemporanei, si è esibito ed ha registrato con le più importanti ensemble di musica antica come la Hilliard Ensemble, Hesperion XX, Andreas Scholl.

Appassionato sperimentatore dell’uso del liuto in musica moderna, oltre che in contesti di improvvisazione in musica contemporanea. Si è esibito in molti prestigiosi teatri e sale da concerto internazionali e si diverte ancora ad esibirsi improvvisando per strada come faceva da ragazzo.

GORAN KRIVOKAPIĆ viene definito uno dei più ricercati chitarristi dei nostri giorni. Durante la sua carriera vincerà 18 dei più importanti concorsi chitarrsitici del mondo tra cui ricordiamo il Concorso “Michele Pittaluga” di Alessandria, L’ Andrés Segovia in Spagna, Koblenz International Guitar Competition, “Guitar Foundation of America” (GFA) a Montreal, Canada a questi fanno seguito due premi “Chitarra d’Oro” alla “International Guitar Convention di Alessandria” in Italia. Da allora si è esibito in tutto il mondo: Nord e Sud America, Asia, Africa e Russia, in sale da concerto come la Concertgebouw ad Amsterdam, la Tchaikovsky Hall a Mosca, il Lubkowitz Palace a Vienna, e l’Auditorio Conde Duque in Madrid.