La “gatta del balcone” di Assemini ha trovato uno stallo: aperta una raccolta fondi

VITTIMA DI ABBANDONO ALLA SUA PRIMA GRAVIDANZA , LA GATTINA DI ASSEMINI RIFUGIATA NEL BALCONE IN RISTRUTTURAZIONE, HA TROVATO STALLO.

APERTA RACCOLTA FONDI E CIBO.

SI POSSONO PRENOTARE LE ADOZIONI DELLA MAMMINA E DEI GATTINI, DOPO AVER RAGGIUNTO IL PERIODO IDONEO DI SVEZZAMENTO.

Da circa 3 settimane abbiamo accolto, noi di Radio Zampetta Sarda l’appello del Sig. Luciano di Assemini, per una gattina in attesa che ha trovato rifugio nel suo balcone.

Il posto scelto dalla gattina non si è rivelato sicuro, per dei lavori di ristrutturazione.

Il Sig. Luciano ha chiesto aiuto per portare via la gattina, grazie alla collaborazione di 2 volontarie, Francesca e Silvia, la gattina ha trovato stallo.

Silvia Curti, volontaria ha deciso di coordinare la raccolta fondi e cibo per dare la massima trasparenza.

Servono pappe di qualità, per garantire alla mamma gatta di ricevere un’ adeguata alimentazione, è stata aperta una raccolta fondi per coprire tutte le spese dello stallo, per le spese veterinarie inerenti alla sterilizzazione dopo il parto con l’ ok del veterinario, per il test felv/ fiv, le vaccinazioni e la gestione anche dei gattini.

Si accettano prenotazioni per le adozioni non solo dei gattini, che verranno dati in adozione sui 2 mesi e mezzo ma anche della mamma, che si presume sia vittima di abbandono alla sua prima gravidanza, ha circa 8 mesi, è dolcissima e merita tanto amore.

Per tutte le info contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Per donazione Postepay Evolution intestata a Curti Silvia:

Iban IT82L3608105138209809610288

Anche l’ Enpa ha aperto una raccolta fondi:

INTESTATO A

ENPA -ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

SEZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Coord. Bancarie

IBAN

IT 88 S 01015 43950 000070181650

Causale: “aiuto per sterilizzazione gatta incinta del balcone di Assemini.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok "Radio Zampetta Sarda".

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

