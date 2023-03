Incidente sulla Ss 131 e lunghe code sulla 554: traffico infernale nel Cagliaritano

Il lunedì mattina è iniziato all’insegna del caos per migliaia di automobilisti sardi, alle prese con un incidente sulla Ss 131 all’altezza di Sestu che ha portato per oltre un’ora alla chiusura della salita che conduce al cavalcavia di San Sperate e lunghe attese per attraversare la 554 da Selargius sino a Quartu Sant’Elena. Nel primo caso, due macchine coinvolte in uno schianto senza, fortunatamente, feriti, ha paralizzato un o dei percorsi alternativi per chi vuole raggiungere il capoluogo sardo.

Sulla Statale, invece, si va a passo d’uomo e non a causa di incidenti ma anche, perché, chi ha saputo dello schianto sulla 131 ha cercato percorsi alternativi.