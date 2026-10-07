Grave incidente lunedì sera per l’attore Davide Iacopini. Il 42enne è stato investito da una minicar mentre si trovava in via Antonio Giulio Barrili, a Monteverde. Iacopini ha sbattuto violentemente la testa e si trova attualmente ricoverato all’ospedale San Camillo in prognosi riservata.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il protagonista di Suburra sarebbe stato investito volontariamente: i due soggetti a bordo dell’auto sono poi fuggiti senza prestare soccorso. L’episodio che ha purtroppo coinvolto Iacopini potrebbe ricollegarsi anche ad un episodio avvenuto nella stessa zona la sera precedente ai danni di una donna. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare le persone a bordo della minicar e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.,

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.