Fuochi d’artificio e petardi che in piena notte turbano la quiete di interi quartieri nel cuore di Cagliari come San Michele e Monte Urpinu. A documentare l’ennesimo episodio, questa volta in zona via Sonnino, è la parlamentare del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda, che pubblica un video inequivocabile.

“Qui Cagliari. Nel paese di Bengodi, ciascuno fa un po’ il cavolo che gli pare! Il giorno che scoppierà un incendio o qualcuno si farà male, la responsabilità, sarà di tutte quelle istituzioni che se ne sono fregate. Non solo di chi si diverte a disturbare e a far esplodere botti in città, senza alcuna autorizzazione o minimo rispetto della legalità”, scrive amareggiata Corda, puntando l’attenzione sull’aspetto più pericoloso di questi episodi, ovvero quello che qualcuno possa davvero farsi del male.

“Le segnalazioni dei cittadini, esistono da anni ed anni ed anni”, sottolinea la parlamentare. “Io lascio questi video a riprova di ciò che affermo e a futura memoria”.