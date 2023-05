“In Sardegna liste d’attesa di 12 anni per le visite oncologiche”, ecco i numeri choc della sanità sempre più allo sfascio

I numeri sono persino difficili da credere. Eppure, è il drammatico quadro emerso in consiglio regionale, con i dati forniti proprio dagli uffici dell’assessorato: oltre 12 anni (4.400 giorni) di attesa per prestazioni oncologiche, circa 11 (4.100 giorni) per ematologia e ancora, più di otto anni (3mila giorni) per cardiochirurgia, quasi dieci anni (3.600 giorni) per neuropsichiatria infantile, oltre quattro anni (1.500 giorni) per ginecologia, quasi quattro per il Centro ustioni. I dati sono stati denunciati dalla consigliera del M5s Desirè Manca, prima firmataria della mozione di sfiducia (tecnicamente di censura) contro l’assessore Carlo Doria, nominato a novembre da Solinas dopo essere stato bocciato alle urne delle elezioni politiche.

Numeri incredibili e inaccettabili, ai quali l’assessore ha replicato dicendo che dal 2018 al 2022, periodo nel quale peraltro non era neanche lui l’assessore ma il leghista Mario Nieddu, le liste d’attesa si sono ridotte.