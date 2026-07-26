“Conosciuta come la città del sole, una città ricca di storia, cultura e bellezza, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori. Proprio per questo fa ancora più male vedere uno dei suoi luoghi più frequentati, Piazzetta Savoia, in condizioni di degrado e scarsa pulizia.

Ogni giorno, e soprattutto nelle ore serali, residenti e turisti si siedono sulle panchine o sui gradini della piazza per consumare un gelato, una pizza o un panino acquistati nei locali vicini. Purtroppo, troppo spesso lo fanno in un contesto poco decoroso, tra rifiuti, macchie e sporcizia che mal si conciliano con l’immagine di una città che ambisce a essere una meta turistica di qualità.

La pulizia degli spazi pubblici non è soltanto una questione estetica, ma anche di igiene, salute e rispetto per chi vive la città ogni giorno. Un centro storico curato valorizza il lavoro dei commercianti, migliora la qualità della vita dei cittadini e lascia nei visitatori un ricordo positivo.

Questa non vuole essere una sterile polemica, ma un invito all’Amministrazione comunale affinché presti maggiore attenzione a Piazzetta Savoia e, più in generale, al decoro del centro cittadino. Basterebbero interventi di pulizia più frequenti e una manutenzione costante per restituire dignità a uno spazio tanto bello quanto rappresentativo.

Cagliari merita di essere ricordata non solo come la città del sole, ma anche come una città pulita, accogliente e rispettosa dei suoi cittadini e dei tanti turisti che la scelgono ogni anno. Una città bella sorride di più quando è anche curata”.