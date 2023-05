Allarme dei residenti della Marina: “Aggressione nella notte, un ragazzo pestato da 10 persone”

Un ragazzo pestato da 10 persone. L’episodio sarebbe accaduto stanotte tra via Sicilia e via Baylle. La vicenda è stata raccontata, in modo dettagliato, nella pagina Facebook “Apriamo le finestre alla Marina”, di responsabilità del gruppo, che siede nel comitato sulla sicurezza nel centro storico e che periodicamente si riunisce in Prefettura.

“Questa notte intorno all’una il vicinato di Via Sicilia/Via Baylle è stato svegliato da un vociare selvaggio. Dalla finestra abbiamo assistito all’aggressione di una decina di persone su di un ragazzo di circa vent’anni che, una volta a terra, è stato ripetutamente preso a calci. Oltre agli aggressori erano presenti tre o quattro persone che cercavano di calmare gli animi, e bisogna ringraziare uno di questi che si è gettato sul ragazzo facendogli scudo col corpo ed evitando che subisse danni maggiori. La scena è andata avanti per 5 minuti buoni, divisa in più round in cui il gruppo e l’aggredito si separavano e ricongiungevano. Il 112 è stato avvisato, ma non so dire se poi sia passata una volante”.