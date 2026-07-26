Barba, capelli e doccia durante gli spettacoli per includere la zona rossa alla vita sociale. Ma nemmeno il pubblico seduto ferma chi usa la fontanella per lavarsi, Adolfo Costa: “Sembra uno scherzo ma è la triste realtà quotidiana in una piazza bellissima lasciata colpevolmente dal comune alla mercé di vagabondi, spacciatori e malavitosi in genere”.

Rasoio, sapone e testa sotto l’acqua per il servizio di pulizia completo: questo quanto accaduto in piazza del Carmine, mentre era in corso un evento.

“Le manifestazioni organizzate dal comune per arginare il fenomeno e restituire la piazza ai cittadini, si rivelano il solito buco nell’acqua” spiega il presidente del comitato dei residenti di Stampace.

“Poche le persone che assistono a spettacoli più o meno interessanti e nel messo come testimoniato da foto e filmati ci sono le pulizie personali a cielo aperto.

Tutto in barba all’amministrazione comunale, chiusa al fresco dell’aria condizionata nel palazzo Bacaredda, lontano qualche decina di metri dalla piazza dello scandalo.

Le dimissioni dell’intera giunta sarebbero dovute e restituirebbero credibilità. Invece il bostik sulle sugli scranni impedisce che la richiesta di “tornate a casa” diventi realtà”.