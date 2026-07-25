Momenti di paura nel pomeriggio a Cala Gonone, dove una donna e due bambine sono state soccorse dopo essere finite sugli scogli a bordo dei loro Sup, a causa delle condizioni avverse del mare.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro è stata allertata dalla Capitaneria di porto di Olbia. Le tre si trovavano in una zona impervia nei pressi della Grotta dei Colombi, a Cala Gonone.

Le forti correnti hanno impedito di raggiungerle via mare e si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del fuoco. Le tre sono state recuperate direttamente dagli scogli con il verricello e portate in salvo.

A terra, la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro ha garantito le operazioni di sbarco in sicurezza. In mare è intervenuta anche una vedetta della Guardia costiera di Cala Gonone, che ha fornito supporto alle operazioni di soccorso.

Sul posto sono arrivate inoltre due ambulanze della Croce Azzurra di Cala Gonone e due pattuglie dei carabinieri di Dorgali.

Fortunatamente, la donna e le due bambine stanno bene. La disavventura si è conclusa senza conseguenze, con un grande spavento e l’intervento tempestivo dei soccorritori.