Attimi di paura questa mattina al Baia Chia Beach Club, nel sud della Sardegna. A causa del mare particolarmente mosso e della forte risacca, un gruppo di giovani che si era tuffato oltre il limite consentito è rimasto bloccato in acqua, impossibilitato a rientrare a riva.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i bagnini del lido, che con grande prontezza hanno raggiunto i ragazzi e li hanno riportati a terra in sicurezza, nessun ferito, ma tanta paura.

Il mare era segnalato come pericoloso, e nonostante gli avvisi ripetuti e il divieto di balneazione oltre una certa distanza dalla costa, alcuni continuavano a spingersi al largo.

“Quello di oggi è un comportamento irresponsabile, bisogna avere rispetto della propria vita e anche del lavoro dei bagnini, che per salvare altre persone mettono a rischio la propria.”

Grazie a Carla, Gianbattista, Matteo, Fabio e Federico per il lieto fine.