Il ricordo della società San Paolo Sassari, che si stringe forte con profondo dolore e commozione attorno alla famiglia di Riccardo Saba: “Abbiamo avuto l’onore di accogliere Riccardo quando era ancora piccolissimo, muovendo con noi i suoi primi passi nella categoria Micro Micro. Da quel primo giorno, non ha mai smesso di regalarci la sua felicità, il suo contagioso entusiasmo e quel suo immancabile sorriso mentre inseguiva un pallone insieme ai suoi compagni.

​Un bimbo adorato dai suoi compagnetti di squadra, stimato da tutti i genitori e voluto bene da ogni membro della nostra società.

​La notizia della sua scomparsa ci lascia increduli e sgomenti. In questo momento di immenso dolore, siamo vicini alla sua famiglia con tutto il nostro affetto. Vogliamo pensarti ora come un angelo volato in cielo, pronto a proteggere e sostenere i tuoi cari nel superare questo momento così duro.

​Grazie Riccardo per averci scelto e per aver condiviso con noi un pezzo della tua strada. ​La San Paolo ti ricorderà sempre per la tua simpatia coinvolgente e la gioia con cui scendevi in campo”.