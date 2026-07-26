Cultura nel Piatto

Torta salata al

prosciutto

La torta salata è una preparazione che attraversa secoli di storia. Le sue origini risalgono alle antiche torte rustiche medievali, quando un involucro di pasta racchiudeva carne, formaggi e verdure per conservarne il sapore e facilitarne il trasporto. Con il tempo è diventata uno dei simboli della cucina domestica italiana, diversa in ogni regione: dalla torta pasqualina ligure alle numerose varianti preparate con salumi e formaggi.

Questa versione unisce la fragranza della pasta sfoglia alla delicatezza della ricotta e del prosciutto cotto, arricchita dal gusto deciso del Groviera. È una ricetta pratica, ideale sia come piatto unico sia per buffet, picnic e pranzi all’aperto.

Valori nutrizionali per porzione

644 kcal

Proteine: 29,40 g

Carboidrati: 38,60 g

Grassi: 42,40 g

Ingredienti

100 g di pasta sfoglia

50 g di ricotta di pecora

50 g di prosciutto cotto magro

20 g di Groviera grattugiato

20 g di uovo

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Stendere la pasta sfoglia in una tortiera. Tritare finemente il prosciutto cotto e unirlo alla ricotta, all’uovo e al Groviera grattugiato. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e distribuirlo sulla base di pasta. Coprire con un secondo strato di sfoglia, sigillare accuratamente i bordi e praticare qualche piccolo foro sulla superficie. Cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 30-35 minuti, fino a quando la torta sarà ben dorata. La ricotta può essere sostituita con un altro formaggio fresco, come lo stracchino o la crescenza.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma