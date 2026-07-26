Momento di panico al cimitero di Torre Annunziata. Un uomo di 70 anni avrebbe prima seguito la ex moglie, 63 anni, e poi avrebbe aperto il fuoco.

La donna, che si era recata a trovare alcuni suoi cari scomparsi, è stata ferita al basso ventre e ad una gamba. Si trova attualmente ricoverata all’ospedale Boscotrecase.

Dopo la sparatoria il 70enne si sarebbe barricato in una delle cappelle. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono giunti gli agenti della polizia di Torre Annunziata, Torre del Greco e Pompei e i carabinieri, che sono riusciti a bloccare l’uomo.

I motivi dietro tale gesto e la ricostruzione precisa dell’accaduto è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Utili a tal fine saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.