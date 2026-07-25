Assalto al portavalori in Sardegna, i nomi degli arrestati: a Fonni una delle basi dove si pianificava la maxi rapina.Secondo le accuse volevano assaltare il caveau della Portovesme Srl con un blitz a san Gavino, dopo avere reclutato in Barbaglia il commando. La Polizia ha arrestato undici persone, ecco i primi nomi degli arrestati. Si tratta di tre persone di Fonni: Gian Michele Cadau, Stefano Falconi e Adriano Poddie. In realtò la Polizia non ha potuto notificare l’arresto a un’altra persona di Fonni che è diventata irreperibile: Raffaele Loddo è ricercato in tutta la Sardegna. Le indagini della Polizia proseguono e nelle prossime ore potrebbero esserci altre novità. Un altro arresto è stato effettuato ad Arzana. Il caveau finito nel mirino avrebbe dovuto trasportare a San Gavino ben 30 kg di lingotti d’oro. E decisivo sarebbe stato nella pianificazione il contributo di un basista che lavora proprio nello stabilimento del Medio Campidano. Tutto ra quasi pronto, ma il gran colpo è stato sventato dalla brillante operazione di ben 130 agenti.