Il Covid torna a correre anche in Sardegna: in una settimana casi raddoppiati

In Sardegna il Covid ha ripreso a correre velocemente: in una settimana, i casi sono quasi raddoppiati. Secondo i dati forniti dalla fondazione Gimbe, nella settimana dal 23 al 29 novembre si registra un peggioramento dell’incidenza per 100mila abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 43,4% rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica (9,7%) mentre non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questa la situazione dei contagi nelle diverse province dell’isola: Nuoro 25 (+69% rispetto alla settimana precedente), Sassari 13 (+110%), Sud Sardegna 9 (0%), Cagliari e Oristano 0 (0% rispetto alla settimana precedente).