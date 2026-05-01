Sarroch sfila per Sant’Efisio con la bandiera listata a lutto e le lacrime agli occhi: volti addolorati per la scomparsa di Elena Siddi, morta questa mattina mentre raggiungeva Cagliari per la festa del Santo Martire.Una tragedia che si è consumata poche ore prima della processione alla quale avrebbe preso parte come ogni anno.In paese è lutto, l’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Elena Siddi, membro prezioso del Comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria e dell’Associazione Cavalieri e Carradoris di Sarroch.“Ci stringiamo fortemente – afferma il Sindaco Angelo Dessì – al dolore dei familiari e di quanti hanno voluto bene a Elena. Da anni impegnata nell’organizzazione della Festa di Sant’Efisio a Sarroch, ha rappresentato un punto di riferimento, distinguendosi per la profonda devozione al Santo. Il suo contributo resterà nella memoria di tutta la comunità.”

In segno di rispetto e vicinanza, è proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 1° maggio.

Pertanto, i festeggiamenti civili della Festa di Sant’Efisio a Sarroch sono annullati.