Cagliari, prove del cocchio, senza buoi, per Sant’Efisio: ecco il mezzo che trasporterà il Santo a Nora. Avvistato questa mattina in viale la Playa, annuncia che tutto è pronto per la grande festa in onore del martire tanto amato dal popolo sardo.

L’attesa è finita, la città si è svegliata presto per gli ultimi preparativi della 370^ edizione del pellegrinaggio a Nora: sono attese decine di migliaia di persone per assistere e partecipare all’evento.

Niente buoi a causa della dermatite bovina, Efisio verrà portato in spalla nel primo tragitto e poi verrà collocato nella teca già installata sul mezzo che, alle 6,20 di questa mattina, è transitato in viale la Playa.

L’assenza degli animali si sentirà, ma per le istituzioni è stato necessario prendere questo provvedimento per evitare il diffondersi della malattia dopo i recenti casi registrati a Muravera e Ballao. Ma niente ferma la promessa del popolo sardo al martire glorioso che, prima di morire, invocò protezione a Cagliari e a tutti sardi che, da oltre tre secoli, rinnovano il giuramento fatto dopo la grave epidemia della peste che decimò la popolazione e portò al voto a Sant’Efisio.