Un violento incendio ha colpito durante la notte la sede della Eurotrasporti, nell’area compresa tra la statale 554 e la 131, alle porte di Cagliari. Il bilancio è pesante: tre camion gru completamente distrutti e gravi danni sia al capannone sia agli uffici dell’azienda.

Le fiamme si sono sviluppate nel cuore della notte e sono state notate da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, con diverse squadre impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, proseguite anche alle prime luci dell’alba. Indaga la polizia.