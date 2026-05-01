Un’attività commerciale operante nel settore della vendita al dettaglio di combustibili per uso domestico è stata sanzionata a Domusnovas per irregolarità in materia di lavoro. L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri durante un’ispezione dei carabinieri della locale stazione, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari.

Nel corso dei controlli i militari hanno verificato la posizione del personale impiegato, riscontrando la presenza di un lavoratore non in regola con la normativa vigente sul lavoro. L’irregolarità è stata ricondotta al titolare dell’impresa.

Al termine degli accertamenti è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 3.500 euro per violazioni in materia di lavoro sommerso.

L’operazione rientra nelle attività di vigilanza condotte dall’Arma dei carabinieri per il contrasto all’impiego irregolare di manodopera e per la tutela della legalità nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la corretta concorrenza tra le imprese.