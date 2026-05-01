Controlli straordinari dei carabinieri nella serata di ieri in Piazza del Carmine, al centro di Cagliari, dove dieci persone sono state identificate e per quattro di queste sono scattati provvedimenti di allontanamento nell’ambito delle misure per la sicurezza e il decoro urbano. L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Cagliari Villanova insieme alla Sezione Radiomobile, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 per la presenza di soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica.

All’arrivo delle pattuglie è stato accertato che non si erano verificati episodi di aggressione ai danni del segnalante. I controlli si sono quindi concentrati sull’identificazione delle persone presenti nell’area, inserita nella zona a tutela rinforzata disposta con ordinanza prefettizia.

Tra i soggetti controllati, quattro sono risultati destinatari di provvedimenti per violazione delle prescrizioni previste. A una donna di 36 anni residente in Gallura, a un uomo di 61 anni di Cagliari senza fissa dimora e a un 40enne di Sestu è stato notificato l’allontanamento immediato. Una 44enne di Decimomannu è stata allontanata e deferita in stato di libertà per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Cagliari.