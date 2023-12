Escalaplano, bandiere a mezz’asta per i funerali di Giulia

Oggi è il giorno per dare il triste addio a Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Le esequie sono in corso, sono iniziate alle ore 11 nella basilica di Santa Giustina a Padova, raggiunta da migliaia di persone. Tantissimi i giovani presenti, compagni di scuola, che sono arrivati tutti insieme presso la basilica che può ospitare solo poco più di mille persone. Tanti i maxi schermi posizionati fuori, la nazione intera è rimasta particolarmente provata da questo triste fatto di cronaca, avvenuto nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza di genere. Anche in Sardegna non mancano i ricordi e i gesti di vicinanza per la ragazza, un ricordo nelle scuole o, come nel comune di Escalaplano, le bandiere del municipio a mezz’asta. Piccoli ma significativi gesti per non dimenticare, per continuare a combattere contro ogni forma di violenza.