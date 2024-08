Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

QUARTU: EMERGENZA PER UN GATTO VITTIMA DI SMARRIMENTO.

DI CHI È?

Appello a radio zampetta sarda per un gatto o gatta, non sappiamo il sesso, ben tenuto che gironzola per la via Diaz a Quartu, in preda alla paura.

Se qualcuno lo sta cercando può contattare la redazione al

348 0941 632.