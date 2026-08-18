Piccolo miglioramento per Trepy, ricoverato in gravissime condizioni dopo un principio di annegamento in una piscina di Porto Cervo. Lo riporta il primo bollettino medico emesso dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove il 20enne calciatore rossoblù è ricoverato. “Il giovane paziente Yael Trepy ricoverato presso la Terapia intensiva Emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Apiretico, prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria”, si legge nel bollettino. “Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere ancora riservata. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti in presenza di variazioni significative delle condizioni cliniche del paziente”, conclude la nota.