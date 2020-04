Esce troppe volte da casa per fare piccole spese, nuorese multato dalla polizia

Negli ultimi venti giorni la polizia locale ha effettuato 5890 controlli in città (una media di quasi 300 al giorno) che si aggiungono a quelli compiuti dalle altre forze dell’ordine. Di questi 5181 sono relativi a passanti e automobilisti e 709 a esercizi commerciali. Le sanzioni comminate sono state 4, tre ai danni di persone fermate in zone della città lontane dalle proprie abitazioni senza che avessero un valido motivo, una a un cittadino uscito di casa più volte in poche ore per compiere piccole spese. Secondo la statistica effettuata su un campione di circa400 autocertificazioni, il 32,8 per cento delle persone controllate giustifica l’uscita di casa con la necessità di fare la spesa, il30,8 per esigenze lavorative, il 14,5 per recarsi alle poste, in banca, in agenzie di assicurazione o in altri uffici per sbrigare pratiche. L’11,8 per cento dei fermati dice invece di avere l’urgenza di acquistare farmaci, di aver bisogno di camminare a causa di specifiche condizioni di salute, o di dover portare l’animale domestico dal veterinario. Più bassa la percentuale delle persone che si spostano per assistenza ad anziani (3,9 per cento), mentre è del 3,1quella di chi esce per effettuare acquisti diversi da generi alimentari (articoli di ottica, bombole di gas, pellet, etc.) e del 3,1 è anche il tasso di chi si reca a curare l’orto o ad accudire animali. Ogni giorno l’80 per cento del corpo di polizia locale è impegnato nei controlli legati all’emergenza: 5 pattuglie la mattina e 3 tra il pomeriggio e la sera. Il resto del personale si occupa di compiti relativi all’ordine pubblico e pratiche amministrative, chi in smart working, chi nella sede del comando per rispondere alle richieste che arrivano dai cittadini.

Dai dati si evince che in generale i nuoresi stanno rispettando le direttive nazionali, regionali e comunali. La raccomandazione dell’amministrazione è sempre quella di non uscire se non per stretta necessità. Anche quando lo spostamento è consentito dalle direttive, è opportuno verificare se sia possibile soddisfare le proprie esigenze senza muoversi da casa. A titolo d’esempio, se non fosse fondamentale la presenza fisica in banca per effettuare un’operazione, sarebbe opportuno fare ricorso ai servizi via internet. E lo stesso vale per i servizi postali, assicurativi, previdenziali.

“Non vanifichiamo quanto di buono abbiamo fatto finora e gli sforzi di chi è impegnato in prima linea”, è il messaggio del sindaco Andrea Soddu. “Se in città abbiamo un numero contenuto di positivi al Covid-19 – continua il sindaco – è certo grazie alla dedizione del personale sanitario, alle misure adottate dall’amministrazione e all’impegno di forze dell’ordine e volontari, ma è dovuto anche al comportamento responsabile tenuto dalla maggioranza dei nuoresi, che ha capito l’importanza di seguire le disposizioni per bloccare la diffusione del virus: non è il momento di abbassare la guardia. Continuiamo così e ne usciremo tutti insieme. Forza Paris”.