Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi le operazioni di ricerca di un uomo di 83 anni che aveva perso l’orientamento nella zona del monte Minni Minni, nel territorio comunale di Villasimius.

L’allarme è scattato quando la sala operativa dei Vigili del fuoco ha attivato le procedure di ricerca, inviando sul posto la squadra di San Vito insieme ai nuclei specializzati. Le operazioni si sono svolte in un’area particolarmente impervia, rendendo necessario il coordinamento di più forze.

Determinante è stato l’intervento dell’elicottero AW139 della Guardia di Finanza, che nel corso delle ricognizioni aeree è riuscito a individuare l’anziano all’interno del perimetro di ricerca. L’avvistamento ha consentito alle squadre a terra di raggiungerlo rapidamente e metterlo in sicurezza.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai Vigili del fuoco e alla Guardia di Finanza, anche il Corpo forestale, che ha fornito un contributo fondamentale grazie alla profonda conoscenza del territorio, i Carabinieri e il Soccorso Alpino.

L’uomo, in buone condizioni, è stato riaccompagnato nella propria abitazione intorno alle ore 19, ponendo fine a una mobilitazione che ha visto un’efficace collaborazione tra tutte le forze coinvolte.