Il mese di aprile 2026 ha visto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale impegnato in un’intensa attività di controllo del territorio, spaziando dal contrasto agli illeciti ambientali al soccorso di persone in difficoltà, fino alla protezione della fauna selvatica.

Tra le operazioni di contrasto all’inquinamento spicca quella condotta dal Nucleo investigativo a Selargius, dove è stata sequestrata un’area di circa 3200 mq trasformata in discarica abusiva con 34 veicoli abbandonati, cumuli di plastica e rifiuti ferrosi; nell’area è stato accertato anche un allevamento di suini irregolare e il recupero di un veicolo rubato. Interventi significativi si sono registrati anche a Ottana, per l’abbandono di rifiuti speciali pericolosi, e ad Alghero, dove a un privato è stata ritirata la patente per aver utilizzato la propria auto nel trasporto e abbandono illecito di rifiuti.

La tutela della biodiversità ha purtroppo registrato alcuni eventi negativi, prontamente gestiti dal personale. Ad Arzachena, sulla spiaggia di La Pitrizza, è stato rinvenuto un esemplare di delfino spiaggiato ormai morto, mentre nell’abitato di Pistis (Arbus) è stata ritrovato un daino la cui causa di morte sarà stabilita dall’autopsia.

A Villaputzu sono state avvistate 11 cicogne bianche in sosta in un’area umida. Le cicogne sono viaggiatrici instancabili che percorrono migliaia di chilometri tra le aree di nidificazione europee e quelle di svernamento in Africa.

A Ghilarza, il monitoraggio preventivo ha permesso di individuare infestazioni di larve di Tortrix viridana. La Tortrice è un lepidottero che causa defogliazioni estese nei boschi di roverella, leccio e sughera. Le larve agiscono all’interno di foglie arrotolate, rendendo la chioma rada e indebolendo la pianta.

Non è mancato l’impegno sul fronte della protezione civile. A Seui, un’operazione congiunta con Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso di ritrovare un’anziana scomparsa, rinvenuta priva di conoscenza in un casolare abbandonato e salvata grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. A Teulada, il personale della Stazione ha prestato soccorso a un gruppo di circa 10 migranti giunti a Porto Pino, mentre a Quartu Sant’Elena sono state tratte in salvo alcune persone rimaste intrappolate nel fango presso le saline di Molentargius.

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, il Corpo Forestale dei vigili del fuoco ha intensificato i controlli contro il campeggio abusivo e gli abusi edilizi. Numerose sanzioni sono state elevate nelle località di Palau, Pula, Siniscola, La Maddalena e Aglientu. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla tutela del paesaggio, con sequestri di fabbricati e piscine abusivi a La Maddalena e interventi contro il taglio non autorizzato di arbusti e ginepri a Villasimius, all’interno di zone protette.