Quartu Sant’Elena, scoppia una lite tra un uomo e una donna sul bus, interviene la polizia: urla e insulti placati dalle forze dell’ordine. È accaduto ieri sera intorno alle 22,30. Il mezzo del Ctm, linea 41, era fermo al capolinea in via Brigata Sassari quando è scoppiato il litigio. Immediata la richiesta di aiuto partita dagli addetti dell’azienda del trasporto pubblico, gli agenti sono immediatamente intervenuti evitando il peggio. Fabrizio Rodin, Presidente del Ctm, ringrazia le forze dell’ordine per il pronto intervento. L’azienda ha già messo a disposizione degli inquirenti le immagini della videosorveglianza del bus della linea 41, “la sicurezza dei passeggeri e dei nostri conducenti è per noi prioritaria”.