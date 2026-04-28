Elmas, sboccia la primavera in uno degli incroci più pericolosi del cagliaritano, l’erba abbonda e la visibilità si riduce: protesta degli automobilisti che, impazienti, attendono che i decespugliatori compiano il “miracolo”. Un incrocio a raso per immettersi sulla statale, una roulette russa, quasi, uscirne senza danni e con gli alti cespugli in fiore la situazione si complica ancor più.

Il taglio dell’erba è già in programma dagli addetti dell’Anas, ma il sollecito da parte dei tanti viaggiatori, che ogni giorno percorrono la strada, è espresso anche attraverso i social. “Nonostante la scarsa visibilità in tanti, una volta superato l’autovelox, riprendono velocità ben oltre i 50 km/h consentiti, fregandosene di chi cerca di immettersi sulla 130” si legge in un gruppo dedicato al paese.

Le richieste sono quelle di ridurre le tempistiche di attesa per tagliare l’erba e rendere la visibilità ottimale per chi esce dall’incrocio “maledetto”.