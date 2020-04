Poche auto a Cagliari per le restrizioni legate al Coronavirus, eppure in città continuano gli incidenti. Un’automobile, per cause ancora da accertare, ha tamponato un’ambulanza in via Campania. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a una pattuglia della polizia Municipale: nessun ferito, fortunatamente, solo tanta paura e danni per le vetture rimaste coinvolte.