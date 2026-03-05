È una comunità sotto choc quella di Elmas per la morte prematura di Fabio Floris, scomparso improvvisamente nelle scorse ore a soli 46 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovane Fabio, amante delle moto e sempre sorridente in ogni foto.

“Non ho parole….so solo che il cielo ha un angelo in più…. perché lo eri veramente…ti voglio un mondo di bene Fa … Con tutto il mio cuore”, scrive commosso un carissimo amico. “Avevamo ancora molti giri da fare”, la dedica di un altro amico.

L’ultimo saluto a Fabio sarà celebrato domani, venerdì 6 marzo, alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Elmas.