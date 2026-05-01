È giallo la morte del giovane pizzaiolo italiano Franco Sessa, originario di Pagani, in provincia di Salerno. Il 35enne è stato trovato senza vita in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza. Sessa è stato colpito con una fatale coltellata al torace ieri mattina. La Guardia Civil sta indagando sulla vicenda e ha fermato un uomo un 45enne di Avellino, poi rilasciato. Come riportato dai media spagnoli infatti l’uomo è stato interrogato a lungo e anche in base a diverse testimonianze raccolte è risultato estraneo ai fatti.

Proseguono quindi senza sosta le ricerche del killer del 35enne: gli inquirenti credono possa essere qualcuno che Sessa conosceva e si sta scandagliando nel dettaglio tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore di vita del 35enne.