Un riconoscimento atteso da anni che ora diventa realtà: con l’approvazione definitiva al Senato, l’Italia istituisce ufficialmente la Giornata della Ristorazione, un’iniziativa destinata a valorizzare uno dei settori chiave dell’economia e della cultura del Paese. E il Sud Sardegna si prepara a trasformare questa occasione in un volano di crescita e attrazione turistica.

A esprimere soddisfazione è la FIPE Confcommercio Sud Sardegna, che sottolinea l’importanza strategica del provvedimento per un comparto che, nell’Isola, rappresenta molto più di un semplice motore economico. Bar, ristoranti e attività dell’accoglienza costituiscono infatti un pilastro della socialità e dell’identità locale, contribuendo a raccontare l’autenticità della Sardegna attraverso tradizioni gastronomiche e cultura dell’ospitalità.

Secondo i dati del settore, sono circa 11mila le imprese attive nell’Isola, con oltre 27mila operatori coinvolti: numeri che confermano il peso della ristorazione in termini di occupazione e vitalità urbana. Un tessuto imprenditoriale diffuso, capace di animare tanto i centri urbani quanto le località costiere e interne.

“Si tratta di un segnale forte da parte delle istituzioni verso migliaia di imprenditori e lavoratori”, evidenzia Emanuele Frongia, presidente della FIPE Confcommercio Sud Sardegna. “Nel nostro territorio questo riconoscimento assume un valore ancora più profondo, perché la ristorazione non genera solo economia, ma crea relazioni e promuove cultura”.

L’appuntamento è fissato per il 16 maggio, una data già nota agli operatori del settore e giunta alla sua quarta edizione, ma che ora acquisisce un prestigio nuovo grazie al riconoscimento legislativo. Anche il Sud Sardegna sarà protagonista con eventi e iniziative dedicate, pensate per mettere in luce eccellenze locali e capacità imprenditoriali.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la giornata in una leva concreta per destagionalizzare i flussi turistici e rafforzare l’attrattività del territorio durante tutto l’anno. Un’opportunità per accendere i riflettori su tradizioni, innovazione e qualità, elementi che rendono unica l’offerta enogastronomica sarda.

“Celebrare la ristorazione significa celebrare il lavoro e la capacità di innovare senza perdere il legame con le radici”, conclude Frongia, lanciando un invito a istituzioni, cittadini e operatori: vivere questa giornata come una festa collettiva, simbolo del meglio del Made in Italy e della Sardegna.