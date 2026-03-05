Ci sono gesti che possono cambiare un destino.
A volte bastano pochi secondi, le mani giuste, il coraggio di intervenire.
Per questo abbiamo deciso di aprire le porte della nostra sede di Sestu per un Open Day gratuito dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree, per adulti e bambini.
Un momento di formazione, ma soprattutto un atto d’amore verso la comunità.
Possono partecipare tutti, anche i bambini dagli 8 anni in su: perché la sicurezza è un valore che si impara presto e si porta con sé per tutta la vita.
Ti aspettiamo per vivere insieme un’esperienza che può davvero fare la differenza.
Qualche ora del tuo tempo può salvare una vita.
Sestu — Sede LS Formazione Assistenza & Croce Arancione ODV SS 131 EX
Evento gratuito, iscrizione obbligatoria