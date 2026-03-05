I Carabinieri della Stazione di Villasor hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne originario del Marocco, disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Cagliari, rappresenta l’epilogo delle vicende che hanno visto coinvolto il giovane negli ultimi giorni e scaturisce direttamente dalla richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dagli stessi militari dell’Arma. L’uomo, infatti, si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari ma lo scorso 25 febbraio era stato sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri mentre, dopo aver violato le prescrizioni imposte dal giudice allontanandosi arbitrariamente dalla propria abitazione, aveva compiuto un furto all’interno della casa di un pensionato di 93 anni.

In quell’occasione, il tempestivo intervento delle pattuglie aveva permesso di bloccare il giovane, recuperare l’intera refurtiva per restituirla all’anziano proprietario e procedere all’arresto per evasione e furto in abitazione. A fronte di questa palese e grave inosservanza delle regole della detenzione domiciliare, l’Autorità Giudiziaria ha concordato pienamente con il quadro delineato dagli investigatori, ritenendo inidonea la misura in atto e disponendo la sua sostituzione con la custodia in carcere.