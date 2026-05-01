Tragedia in un ristorante di Bisceglie. Un cameriere di 62 anni, Angelo Pizzi, è stato ucciso in quello che sembrerebbe un vero e proprio raid. L’uomo è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco e, stando alle analisi svolte dalla Sezione scientifica dei carabinieri e alle immagini di video sorveglianza del locale, il 62enne sarebbe stato ucciso per errore. I proiettili infatti erano – stando a quanto ricostruito – indirizzati al titolare del locale, per motivi ancora da chiarire. I malviventi sono entrati nel locale a volto coperto e hanno aperto il fuoco: almeno 15 i colpi sparati. Pizzi, uomo conosciuto e stimato, si sarebbe trovato quindi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

“A testa alta e senza paura”, le parole sui social del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “La città ha scelto da che parte stare: siamo con il prefetto, la magistratura e le forze dell’ordine”. E conclude: “Dobbiamo essere uniti per riportare sul territorio legalità e giustizia ognuno deve fare la propria parte”.