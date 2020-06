Dramma a Cagliari, trovato il cadavere di un marittimo nelle acque del porto

E’ stato trovato senza vita il corpo di un marinaio questa mattina nelle acque antistanti l’imboccatura del porto di Cagliari, vicino al molo Ichnusa. Sul posto sono intervenuti per il recupero del cadavere il Nucleo Sommozzatori e della squadra nautica dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari. La vittima è un marittimo tunisino di 57 anni, finito fuori bordo da un peschereccio. Le cause dell’incidente, fatalità o un gesto volontario, sono ancora tutte da accertare. Sul posto anche le unità della Capitaneria di porto di Cagliari per il coordinamento dei soccorsi. E’ stata aperta un’inchiesta.