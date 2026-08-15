Pula, cani al mare solo la notte o la mattina prima delle 8, scatta la protesta degli animalisti: “I cani non lasciano spazzatura in spiaggia”. Presto però anche Fido avrà la sua spiaggia dedicata a tuffi in acqua assieme ai padroni e in tutte le ore del giorno: con il Pul, infatti, è stato programmato uno spazio tutto per loro.

C’è chi li porta anche al supermercato e chi li vorrebbe sempre appresso perché fanno fanno parte della famiglia anche se hanno una coda e 4 zampe, ma in tante spiagge non ancora attrezzate vige il divieto di accesso, imposto dalla Regione, se non in orari prestabiliti. Così è anche a Pula, dove attualmente lo spazio per gli animali arriverà con il Pul approvato i mesi scorsi. E intanto in spiaggia scoppia la guerra tra chi li porta nonostante il divieto e chi protesta perché non devono mettere zampa sulla spiaggia. La diatriba, social, evidenzia l’interesse per questa tematica: oltre 600 commenti, quasi tutti a favore di Fido.

“Questi divieti dovrebbero essere banditi, visto che la nuova legge dice chiaramente che i cani fanno parte integrante della famiglia e come tali devono essere trattati, i primi a dare il buon esempio dovrebbero essere i comuni ma soprattutto le Regioni, togliendo questi divieti osceni, visto che le spiagge e qualunque angolo del pianeta viene sporcato e deturpato da noi uomini” si legge.

“Possono dar fastidio ad altre persone che hanno diritto quanto gli altri di godersi il mare, io per esempio sono allergico ai peli di cane e gatto”.

“Fanno mille campagne sul non abbandonare (che ovviamente non va fatto per nessuna ragione), ma non agevolato i proprietari a portare i loro pet in vacanza con loro, un controsenso assurdo”.

“Oltre al rispetto per lo spazio pubblico, è una questione di igiene”.

“Da proprietario di cane, sono d’accordo, purtroppo la stragrande maggioranza dei proprietari sono incivili, la spiaggia diventerebbe una latrina per non parlare di sprovveduti che portano cani poco socializzati e li liberano. Come se non bastassero mozziconi e sporcizia varia”.

Cani in spiaggia oppure no, da quanto emerge, è soprattutto una questione di “padroni”: più civiltà e rispetto verso gli altri consentirebbero di godere degli spazi pubblici senza problemi.