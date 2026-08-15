Ennesima segnalazione, l’estate cafona imperversa ancora: ombrelloni e spiaggine lasciate in prima fila alla faccia di chi al mattino si alza presto per trovare posto in spiaggia. I controlli? inesistenti. Nella denuncia di una nostra lettrice, Veronica, nel gruppo social Sinnai e dintorni, tutta la rabbia di chi assiste impotente a ingiustizie non più tollerabili.

“È incredibile. Arrivo presto la mattina al mare per godermi la spiaggia libera e tranquilla con i bambini, e cosa trovo? Una fila di ombrelloni già aperti e spiaggine piazzate ovunque, ma senza nessuno.La spiaggia è di tutti e questo ‘salto del posto’ selvaggio è una mancanza di rispetto per chi rispetta le regole e arriva presto davvero. La spiaggia non è un armadio dove lasciare i mobili la notte! Per non parlare poi dei divieti che non vengono rispettati, in tutto questo i controlli

dove sono?!”.