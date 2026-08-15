Cagliari, di fronte alla parrocchia di Sant’Avendrace cumuli di roba gettati a terra: “Un modo facile per sbarazzarsi di roba usata, offendono la dignità dei poveri e dei nostri operatori parrocchiali”.

Da tempo succede che ignoti lascino davanti alle porte dei locali parrocchiali buste contenenti indumenti usati forse con l’intento di darli ai bisognosi. Le buste vengono però rotte e i vestiti finiscono nel marciapiede tra la polvere e la sporcizia.

La parrocchia specifica che “non effettuiamo raccolta di indumenti usati ma gli stessi possono essere consegnati al Centro Diocesano di Assistenza in via Po; non è questa la modalità di fare un’opera di carità che invece sembra piuttosto un modo facile per sbarazzarsi di roba usata: infatti non è dignitoso per i poveri buttare la roba usata in un sacchetto e per i nostri operatori non è sicuro operare su sacchetti di ignota provenienza e condizione igienico-sanitaria”.

Ad ogni modo la parrocchia non effettua questo servizio, al limite si può chiedere un incontro con il parroco. “Questi modi sono inaccettabili e offensivi della dignità dei poveri e dei nostri operatori parrocchiali”.